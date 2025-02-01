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إبراهيم عادل: "يمكننا المنافسة على كل الألقاب.. وأحترم قرار بيراميدز بعدم احترافي"

01:03 م السبت 01 فبراير 2025

إبراهيم عادل

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كتبت-هند عواد:

تحدث إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، كاشفا موقفه من الاحتراف الخارجي.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا مستحقا على الزمالك الذي نحترمه كثيرا، وجميع لاعبي بيراميدز على قلب رجل واحد من أجل تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، و استغلينا الفرص في الشوط الثاني وتمكنا من ترجمتها إلى أهداف".

وأضاف: "مباريات الدوري صعبة للغاية ولكن سنغلق مباراة الزمالك و نبدأ في الاستعداد لمواجهة سموحة، وبيراميدز يمكنه المنافسة على جميع الألقاب، نمتلك أسماء قوية في جميع المراكز، لكن كرة القدم تحتاج إلى الالتزام".

وأتم تصريحاته عن الاحتراف الأوروبي: "في النهاية كل شيء نصيب وقدر، ونادي بيراميدز يريد استمراري في هذه الفترة وأحترم قرارهم".

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إبراهيم عادل بيراميدز الزمالك
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