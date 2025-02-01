كهربا يحيي الذكرى الـ 13 لشهداء الأهلي

أحيا محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد الليبي ذكرى الـ 72 شهيدًا من جماهير النادي، والذين رحلوا يوم 1 فبراير 2011، في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، الحادثة المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة بورسعيد".

ونشر كهربا اليوم السبت عبر حسابه بمنصة انستجرام صورة لأسماء شهداء الأهلي مدونًا: "لن ننساكم سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم شكرًا لم أحبو الكيان من القلب ورحلوا عن دنيانا وظلوا في القلب".

وكانت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت في وقت سابق من اليوم صورة لمجلس إدارة النادي من أمام النصب تذكاري الذي يحمل أسماء الشهداء، وكتب: "مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحيي ذكرى شهداء الأهلي".

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