"عواد الأسوأ وهذا مركز زيزو".. تقييمات لاعبي الزمالك ضد بيراميدز
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كتبت-هند عواد:
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من نظيره بيراميدز، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الدوري المصري، لينفرد الفريق السماوي بصدارة الدوري المصري.
وحصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك على أعلى تقييم بين لاعبي الفريق، بواقع 7.3/10.
وجاءت تقييمات لاعبي الزمالك خلال مباراة بيراميدز، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، كالآتي:
محمد عواد – 6/10
مصطفى شلبي – 6.1/10
محمود حمدي الونش – 6.3/10
أحمد فتوح – 6.4/10
محمد شحاتة – 6.4/10
عمر جابر – 6.5/10
زيزو – 6.7/10
عبدالله السعيد – 6.7/10
الجزيري – 7.1/10
دونجا – 7.7/10
حسام عبدالمجيد – 7.3/10
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