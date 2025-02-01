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"عواد الأسوأ وهذا مركز زيزو".. تقييمات لاعبي الزمالك ضد بيراميدز

11:44 ص السبت 01 فبراير 2025
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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كتبت-هند عواد:

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من نظيره بيراميدز، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الدوري المصري، لينفرد الفريق السماوي بصدارة الدوري المصري.

وحصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك على أعلى تقييم بين لاعبي الفريق، بواقع 7.3/10.

وجاءت تقييمات لاعبي الزمالك خلال مباراة بيراميدز، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، كالآتي:

محمد عواد – 6/10

مصطفى شلبي – 6.1/10

محمود حمدي الونش – 6.3/10

أحمد فتوح – 6.4/10

محمد شحاتة – 6.4/10

عمر جابر – 6.5/10

زيزو – 6.7/10

عبدالله السعيد – 6.7/10

الجزيري – 7.1/10

دونجا – 7.7/10

حسام عبدالمجيد – 7.3/10

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