كتب ـ مصطفى الجريتلي:

صفقة بنشرقي وانضمامه للأهلي لاقت احتفالاً خاصًا بأحد الأفراح خلال الساعات الماضية بالنوبة؛ إذ تم وضع صورته بقميص الأهلي.

وأخذ يردد المتواجدون بالفرح "عاشور عاشور عاشور.. والدور على زيزو"، في إشارة إلى احتمالية انتقال لاعب الزمالك الحالي أحمد سيد زيزو على غرار زميليه السابقين بالفريق المغربي أشرف بنشرقي وإمام عاشور الذي انضم للأهلي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

صفقة بنشرقي للأهلي

بنشرقي كان قد انضم للأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من صفوف الريان القطري.

أرقام أشرف بنشرقي مع الريان القطري

أشرف بنشرقي كان قد انضم لصفوف الريان في موسم 23/24 قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي الذي قضى بقميصه موسم وحيد بعد رحيله عن الزمالك.

أشرف بن شرقي شارك بقميص الريان خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه.

بنشرقي كان قد شارك الموسم الماضي 2023/24 بقميص الريان القطري بـ 28 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

صفقات الأهلي الشتوية بموسم 2024/25

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية حتى الآن هي 5 بانضمام مصطفى العش على سبيل الإعارة من زد، أحمد رضا قادمًا من بتروجت بجانب السلوفيني نيجك جراديشار بالإضافة إلى إعلان التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه على أن ينضم مع بعد نهاية الموسم والمغربي أشرف بنشرقي.

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