مجلس إدارة الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

كتبت-هند عواد:

أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ذكرى الـ72 شهيدا من جماهير النادي، والذين رحلوا يوم 1 فبراير 2011، في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، الحادثة المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمجلس إدارة النادي من أمام النصب تذكاري الذي يحمل أسماء الشهداء، وكتب: "مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحيي ذكرى شهداء الأهلي".

في سياق متصل، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على مودرن سبورت، في السابعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

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