طارق السيد يكشف كواليس فشل انتقال أفضل لاعب في آسيا إلى الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف طارق السيد عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، كواليس تأسيس لجنة الكرة في النادي والتي ستعمل على اختيار صفقات للفريق بالانتقالات الشتوية الحالية.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "منذ تشكيل لجنة الكرة أصبح لدينا أسس للاختيار، محمود جهاد وأحمد حسام كانا من ضمن الأسماء المطروحة والمرتبة داخل لجنة الكرة، هناك بعض الأمور التي تسير بسرية كبيرة داخل لجنة الكرة بناءً على ما عملنا عليه مؤخرا".

وأضاف: "لا أحد في مصر يعلم ذلك الأمر، الزمالك فاوض أحسن لاعب في آسيا وهو المعز علي ولكن الصفقة لم تتم، هل علم أحد أي شيء؟ هل قيل حتى في الإعلام إن الزمالك فاوضه؟، إتمام الصفقة من عدمه يتعلق بالمفاوضات ولكنني أشير هنا إلى السرية. المعز علي كان متمسكا بالانضمام إلى الزمالك ولكن الدحيل كان متمسكا به أيضا".

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