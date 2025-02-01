مؤسف مثل لاعب آخر.. أول تعليق من فينجادا عن انتقال بن شرقي إلى الأهلي

"غداً".. أول رد من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام بيراميدز

كم يتقاضى هذا المدرب واللاعبين الذين لا يحققون شيئا.. فينجادا يعلق على

وجهت نجوم نادي الزمالك السابقة والجماهير غضبها بعد الخسارة على يد بيراميدز غضبها تجاه نجم فريقها أحمد سيد زيزو.

خسارة فريق الزمالك أمام بيراميدز

وخسر فريق الزمالك بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

عقد زيزو مع الزمالك

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك مع نهاية الموسم الجاري 2024/25 ولم يحسم ملف تجديده في ظل ابناء تشير لوجود اهتمام من الأهلي بضمه وكذلك عروض خليجية مما جعله لا يظهر من وجهة نظرهم بالمستوى المعتاد.

جماهير الزمالك تهاجم زيزو عقب الخسارة أمام الأهلي

ووجهت جماهير الزمالك انتقادات لزيزو داخل ملعب المباراة، مطالبينه بالانضمام إلى الأهلي إذا كان لا يريد أن يجدد تعاقده أو يظهر بالمستوى المتوقع منه.

رسالة غامضة من عبد الحليم علي

ووجه نجم الزمالك السابق عبدالحليم علي رسالة غامضة بخصوص لاعب لم يجدد عقده مع الزمالك ويوجود صعوبة في إقناعه بالأمر.

وهو ما فسرته الجماهير على أنها رسالة لزيزو لتشابه الحالة التي يوجه لها الرسالة ـ من وجهة نظرهم ـ.

وقال عبدالحليم خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك مساء أمس:"أنت لاعب أناني وترغب في الحصول على كل شيء، ولا ترغب في تقديم أي شئ، لا أفهم كيف تحتاج إلى 6 أو 7 أشهر لتجديد عقد لاعب".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "النادي وجماهيره هم من صنعوك، من كان يعرفكم من قبل النادي، أنت مش شايف ولا مبتسمعش، خلي فيه دم وانتماء شوية، احتراف ايه؟.. ويجب على إدارة الزمالك اتخاذ قرارات قوية".

وتابع العندليب ـ كما كانت تلقبه جماهير الزمالك ـ : "يمشي 100 لاعب ويأتي 100 آخرين، هكذا كان تاريخ الزمالك، لا تتأخر في اتخاذ قرارك، مفيش شخص أكبر من نادي الزمالك وجماهيره، 3 سنين لا نشارك في دوري أبطال أفريقيا، ولم نتوج باللقب منذ أكثر من 20 عامًا، ولا نشارك في كأس العالم للأندية".

وأتم: "هل تعاقب الجماهير التي تشجعك؟ نرى عدم مبالاة في الملعب مستمرة منذ 6 أو 7 مباريات، لماذا تحبط من يدعموك؟، انزل والعب وكسب فريقك وبعدها تحدث عما تريد عقب الانتصار، يجب أن تكون هناك عقوبات، واستبعاد اللاعبين الذين يلعبون بدون روح، أنا معنديش مارادونا في نادي الزمالك".

اقرأ أيضًا:

ستوري كرة القدم.. أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الأهلي.. وأشرف بن شرقي في التتش

كم يتقاضى هذا المدرب واللاعبين الذين لا يحققون شيئا.. فينجادا يعلق على هزيمة الزمالك