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قصة موقف إنساني لشيكابالا مع جماهير الأهلي

09:18 ص السبت 01 فبراير 2025
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    شيكابالا (1)
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    شيكابالا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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كتبت-هند عواد:

تحل الذكرى الثالثة عشر لرحيل 74 شهيد من مشجعي النادي الأهلي، اليوم السبت 1 فبراير 2025، والذين رحلوا نتيجة أحداث الشغب عقب مباراة الأحمر والمصري البورسعيدي في الدوري المصري، الحادث المأساوي المعروف إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد".

وفى ذلك التوقيت، كانت هناك مباراة أخرى تقام في مكان ثان بين الزمالك والإسماعيلي، والتي شهدت موقفا إنسانيا لمحمود شيكابالا قائد الزمالك، إذ أنه كان من ضمن اللاعبين الذين رفضوا استكمال اللقاء، وقال في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية سي بي سي: "رفضت استكمال المباراة وزملائي أيضا، نزلنا قرينا الفاتحة ومشينا".

وكان شيكابالا أول لاعب يساهم في صندوق مخصص لدعم أسر ضحايا النادي الأهلي، وفقا لقناة الأهلي، التي ظهر عليها شيكابالا، في ظهوره الإعلامي الأول، بعد حادثة بورسعيد.

وقال شيكابالا عبر قناة النادي الأهلي: "البقاء لله وربنا يصبر أهل الضحايا كلنا زعلانين بنروح النادي ملناش نفس نتمرن، مكنتش فاهم إحساس لاعبي الأهلي وهما نازلين يغيروا بعد ما خسروا الماتش، وناس ميته على أيديهم، نتمنى الروح ترجع تاني بين الجماهير".

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شيكابالا شيكابالا وجماهير الأهلي موقف إنساني لشيكابالا
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