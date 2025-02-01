كتب - محمد عبد السلام:

انتقد اللاعب عبد الحليم علي، لاعب نادي الزمالك السابق، لاعبًا بصفوف فريقه بسبب عدم حسم ملف تجديده مع النادي حتى الآن.

وقال عبد الحليم علي عبر قناة الزمالك: "كل الأجيال السابقة والحالية أخذت الكثير من النادي، حتى أن اسم النادي ارتبط بلاعبين كبار، بينما الذي لم يأخذ شيئًا هو الجمهور، فهو الوحيد الذي لم يستفد بشيء، يدفع أموالًا من أجل الاستمتاع بالكرة ومشاهدة فريقه يفوز، وانتماؤه وحبه للنادي."

وأوضح نجم الزمالك السابق، أنه كان يمضي على بياض ولم يتحدث في أمور مالية مع النادي خلال فترة تجديد عقده.

وأضاف: "لا بد أن يكون اللاعب شاري النادي وجماهيره فالنادي وجماهيره شيء كبير وعظيم ويستحق التضحية؛ جميعنا قبل أن ندخل الزمالك، لم يعرفنا أحد."

ووجه عبدالحليم رسالة غامضة جاءت:"أنت كلاعب لم تقدم لي شيئًا في آخر ثلاث سنوات، لم نلعب في دوري الأبطال ولم نلعب في كأس العالم للأندية وبهذه الأفعال، أنت تعاقب الجماهير التي تشجعك. مستوى اللاعبين في آخر 7 مباريات ليس جيدًا، وبرغم ذلك، الجماهير تقف خلفهم."

وأكد اللاعب أن الزمالك يعطي لك كل شيء، بينما أنت كلاعب أناني تريد كل شيء ولا تريد أن تعطي شيئًا، وهذا الكلام ينطبق على الجيل الحالي.

وأتم تصريحاته بقوله:"نحن الآن نحتاج إلى 6 أو 7 أشهر لكي نجدد مع لاعب، والجماهير تطالبه بالتوقيع، وأنت لم توقع النادي يستحق، فهو الذي صنعك، والجماهير التي صنعتك إذا كنت لاعبًا ليس لديك انتماء، يجب أن ترحل ونتعاقد مع 100 لاعب غيرك؛ لأنه لا يوجد روح أو قلب في الملعب".

وشدد عبدالحليم على أنه يجب أن تكون هناك قرارات حاسمة ضد اللاعبين واستبعادهم، ويجب أن يكون هناك روح وانتماء.

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