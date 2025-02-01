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موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد بين الدنمارك وكرواتيا

08:00 ص السبت 01 فبراير 2025

منتخب كرواتيا

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كتب ـ محمد عبدالسلام

ضربّ منتخبا الدنمارك وكرواتيا موعدًا في نهائي النسخة الجارية من بطولة العالم لكرة اليد.

موعد نهائي بطولة العالم لكرة اليد

ومن المقرر أن يُقام النهائي يوم الأحد المقبل الموافق 2 فبراير على يونتي أرينا في أوسلو بالنرويج.

وتقام المباراة في السابعة مساء وتنقل على قنوات أون تايم سبورتس.

ولم يلتقِ الفريقان في نهائي البطولة من قبل ليعد هذا النهائي هو الأول الذي يجمع بين كرواتيا والدنمارك.

منتخب الدنمارك يتأهل لنهائي مونديال اليد

منتخب الدنمارك تأهل إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه على نظيره البرتغالي بنتيجة 40-27 خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة.

منتخب كرواتيا يتأهل لنهائي مونديال اليد

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 31-28.

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