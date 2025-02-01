كتب - محمد عبد السلام:

تُقام اليوم السبت، الموافق 1 فبراير ، العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية.

ولعل أبرز المباريات منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي التي ستشهد ظهور النجم المصري محمد صلاح، بجانب مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

نوتنجهام فورست ضد برايتون - 2:30 - بي إن سبورت 1

بورنموث ضد ليفربول - 5:00 - بي إن سبورت 1

إيفرتون ضد ليستر سيتي - 5:00 - بي إن سبورت اكسترا 1

إبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون - 5:00 - بي إن سبورت اكسترا 2

نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - 5:00 - بي إن سبورت 2

وولفرهامبتون ضد أستون فيلا - 7:30 - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

خيتافي ضد إشبيلية - 3:00 - بي إن سبورت 3

فياريال ضد بلد الوليد - 5:15 - بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا - 7:30 - بي إن سبورت 3

إسبانيول ضد ريال مدريد - 10:00 - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم الدوري الألماني

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 - بي إن سبورت

بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل - 4:30 - بي إن سبورت 5

هايدنهايم ضد بوروسيا دورتموند - 4:30 - بي إن سبورت 6

بوخوم ضد فرايبورج - 4:30 - بي إن سبورت

سانت باولي ضد أوغسبورج - 4:30 - بي إن سبورت

يونيون برلين ضد لايبزيج - 7:30 - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الفرنسي

بريست ضد باريس سان جيرمان - 6:00 - بي إن سبورت 4

موناكو ضد أوكسير - 8:00 - بي إن سبورت 2

ليل ضد سانت إيتيان - 10:05 - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

مونزا ضد هيلاس فيرونا - 4:00 - أبو ظبي الرياضية

أودينيزي ضد فينيزيا - 4:00 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

أتالانتا ضد تورينو - 7:00 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

بولونيا ضد كومو - 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

زد ضد المصري - 4:00 - أون تايم سبورت 1

إنبي ضد البنك الأهلي - 4:00 - أون تايم سبورت 2

بتروجيت ضد الاتحاد السكندري - 7:00 - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد غزل المحلة - 7:00 - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد ضمك - 3:25 - 1 SSC

الفتح ضد القادسية - 5:00 - SSC

الاتحاد ضد الخلود - 7:00 - 1 SSC

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