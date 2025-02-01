كم يتقاضى هذا المدرب واللاعبين الذين لا يحققون شيئا.. فينجادا يعلق على هزيمة الزمالك

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كتب ـ نهى خورشيد:

تحدث البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للزمالك والمنتخب السعودي، عن خسارة الفارس الأبيض أمام بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك خسر بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة:"بيراميدز قدم المطلوب الشوط الثاني رغم ضعف الفريقين في بداية المباراة، وإبراهيم عادل لاعب جيد جدًا".

وأضاف:"يجب على الزمالك الاستثمار في اللاعبين الشباب وتجديد الفريق، يجب منح الوقت الكافي لبناء فريق قوي للمستقبل".

وتابع مدرب الأبيض السابق:"كم يتقاضى هذا المدرب؟ وكم ينفقون على اللاعبين الذين لا يحققون شيئًا؟".

وواصل حديثه:"عندما كان يتم التفاوض معي، كان الأمر مباشرًا دون عمولات".

وأتم حديثه:"اليوم، في الأندية، يكون هناك دائمًا وكلاء في كل صفقة وكذلك في التعاقد مع المدربين".

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك توقف رصيده بعد الخسارة عند النقطة 20 ليتراجع إلى المركز الثالث ويصعد الأهلي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما عزز بيراميدز صدارته بوصوله إلى النقطة 24.

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