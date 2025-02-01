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قصة زوجين تنافسا في مباراة مودرن سبورت وبيراميدز

08:00 ص السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    أحمد عبد الرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    أحمد عبد الرحيم مدرب مودرن سبورت وزوجته هايدي جابر لاعبة بيراميدز
  • عرض 18 صورة
    أحمد عبد الرحيم مدرب مودرن سبورت وزوجته هايدي جابر لاعبة بيراميدز
  • عرض 18 صورة
    أحمد عبد الرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر بقميص مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر لاعبة بيراميدز
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    أحمد عبد الرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت (3)
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر بقميص مودرن سبورت (2)
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
  • عرض 18 صورة
    هايدي جابر وزوجها أحمد عبدالرحيم مدرب مودرن سبورت
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة مودرن سبورت وبيراميدز في الدوري المصري للسيدات، مساء الخميس، لقطة طريفة، بتنافس زوجان داخل الملعب.

أحمد عبدالرحيم لاعب بتروجيت السابق والمدرب المساعد لسيدات مودرن سبورت، خاض المباراة ضد زوجته هايدي جابر لاعبة سيدات بيراميدز.

وتفوق أحمد عبد الرحيم مدرب سيدات مودرن سبورت على زوجته وفريقها بيراميدز، وفاز في اللقاء بنتيجة 4-0.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت على "فيسبوك"، صورة مدرب مودرن وزوجته، وعلق: "في البيت شريك حياة، في الملعب خصم بلا رحمة".

وسبق لهايدي جابر اللعب في صفوف مودرن سبورت، عام 2021، وتنقلت بين عدة أندية مثل وادي دجلة و SAK، وأعلنت زواجها من مدرب مودرن، في أغسطس 2024.

ولا تعتبر هذه العلاقة الزوجية الأولى في الدوري المصري للسيدات، إذ يضم نادي الزمالك زوجين آخرين، وهما آية إبراهيم لاعبة الفريق وعادل حسين مدرب الفريق.

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أحمد عبدالرحيم مودرن سبورت هايدي جابر بيراميدز
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