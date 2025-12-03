لا صوت يعلو خلال الساعات الماضية داخل نادي الزمالك على حقيقة ما يتردد عن عقد مدافع فريقهم الأول لكرة القدم حسام عبد المجيد.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حول تواجد شقيق حسام عبدالمجيد في اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، للتأكيد على أن عقده ينتهي موسم 2025/26 وليس في موسم 2026/27 كما يتردد وأحقيته في التوقيع لأي نادِ خلال شهر يناير المقبل.

المدافع صاحب الـ 24 عامًا كان قد تم تصعيده للزمالك في عام 2019 إذ كان ظهوره الأول الرسمي مع الفريق في موسم 2019/20 حين خاض مباراتين في بطولة الدوري بواقع 28 دقيقة لعب فيما تواجد على مقاعد البدلاء بـ 6 مباريات.

ولم تكن بداية عبدالمجيد مع الزمالك جيدة ولكنه توّهج تحت قيادة المدرب البرتغالي فيريرا ثم انضم للمنتخب الأول لأول مرة في يوليو 2024 إذ ارتدى قميص المنتخب بـ 6 مباريات فيما شارك المدافع الدولي بـ 146 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفًا وأصبح أحد العناصر الهام بخط دفاع القلعة البيضاء ما لفت الأنظار له.

ومع توقف مفاوضات نادي الزمالك مع حسام عبد المجيد لعدم الاتفاق على المقابل المادي وطريقة سداده، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بنادي الزمالك لموقع مصراوي، زاد الحديث عن اقتراب رحيل اللاعب لأحد الدوريات الأوروبية ليعود بعد ذلك وينضم للأهلي.

مصدر مقرب من اللاعب خلال تصريحات لموقع "مصراوي"، أن عقد حسام عبدالمجيد مع الزمالك ينتهي في 2026 - 2027 إذ يصل إجمالي العقد الحالي 23 مليون جنيه بجانب امتيازات عديدة.

ومن جانبها نقلت الإعلامية سهام صالح عبر برنامجه على قناة أون تصريحات على لسان شقيق حسام عبدالمجيد الذي يعمل في الوقت ذاته كوكيل أعمال له:"بالنسبة لملف التجديد الزمالك لم يتقدم خطوة جديدة وليس هناك ما أقوله وما يثار عن تلاعب هو أمر مستحيل أن يقوم الزمالك بذلك وعقد حسام مستمر حتى عام 2027".

وأضافت سهام صالح على لسان شقيق لاعب الزمالك:"حسام جدد تعاقده على بياض 4 مرات رغم أن ظروفه المادية (مش أحسن حاجة في ظل اللي الكورة في مصر عايشاه) ورغم ذلك لم يطلب أي زيادة بتعاقده ولم يتحدث مع أي مسؤول بالنادي وحسام لن يستغل الأزمة التي يمر بها النادي لأن الزمالك من صنع اسمه".

اقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر والكويت في كأس العرب؟ (كوميك)

محمد صلاح وابنته "كيان" يشاركان في إعلان جديد: "ناس كتير قالولي إني قليل"