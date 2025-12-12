بعد هدفه الأسطوري في الزمالك.. قصة اللقاء الذي غير مسيرة إبراهيم فايق مع

"فيه مدير رياضي".. أحمد سليمان يتحدث عن مستقبل بنتايك بعد خطبته لابنته

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: محمد عبد الله، جراديشار وطاهر محمد طاهر

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر:

الدقيقة 1: بداية المباراة: