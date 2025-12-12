مباريات الأمس
كأس العرب

الأردن

1 0
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

0 0
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 0
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إنبي.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

07:25 م 12/12/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي (5)
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي (1)
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي (7)
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي (3)
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي (4)
  • عرض 8 صورة
    مران الأهلي (8)
  • عرض 8 صورة
    تدريبات الأهلي (4)

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: محمد عبد الله، جراديشار وطاهر محمد طاهر

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر:

الدقيقة 1: بداية المباراة:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وإنبي كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي ضد إنبي بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي

