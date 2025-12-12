الزمالك ينهي أزمة بنتايج بعد التهديد بفسخ العقد

"فيه مدير رياضي".. أحمد سليمان يتحدث عن مستقبل بنتايك بعد خطبته لابنته

أكد مصدر مطّلع داخل نادي الزمالك انتهاء أزمة المغربي محمود بنتايج بشكل رسمي، بعدما اتجه اللاعب لفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي قامت بإرسال باقي قيمة مستحقات اللاعب المتأخرة، وإخطاره بوصول المبلغ بصورة رسمية.

وأوضح المصدر أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تمسكه بالحصول على ضمانات لصرف مستحقاته في المواعيد المحددة دون أي تأخير، لضمان استقرار مستقبله داخل الفريق.

وينتظر نادي الزمالك انتظام محمود بنتايج في التدريبات الجماعية فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس العرب، على أن ينضم اللاعب مباشرة إلى استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.