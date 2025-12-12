مباريات الأمس
"استغربت جدًا وأرجوا تشيله".. شوبير يوجه رسالة لحلمي طولان بعد منشوره المثير للجدل

كتب : مصطفى الجريتلي

04:00 ص 12/12/2025
أبدى الإعلامي أحمد شوبير اندهاشه من تدوينة للمدير الفني للمنتخب الوطني الثاني حلمي طولان عبر حسابه بمنصة فيسبوك أثارت الجدل بعدما طالب خلالها بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه "الناظر مع شوبير" على قناة النهار مساء أمس الخميس:"استغربت جدًا، كابتن حلمي قال أنا في حمى السيد رئيس الجمهورية وأطالب بمقابلته، كابتن حلمي تعلم مدى احترامي لك وتقديرك عندي ولكن تظل الأمور في حدودها كنت أظن أنك تطلب مقابللة رئيس اتحاد الكرة المصري".

وأتم الإعلامي تصريحاته بقوله:"رئيس الجمهورية ليس له دخل بالأمر، كنا مواطنين ومصريين في حمى رئيس البلد بالتأكيد، ومن الطبيعي أن تنتقد الناس وتهاجم وهذا حقها وكثيرا ما تمت مهاجمتنا وأنت عارف.. أرجوك شيل البوست لأنه مش هيفيد بحاجة على الإطلاق والانتقاد عادي".

وودع منتخب مصر الثاني منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العرب بعد نهاية دور المجموعات بعدما حلّ ثالثًا بدون أي فوز.

