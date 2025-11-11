مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 0
17:45

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

2 1
14:30

كندا

مواجهة بطل جنوب أفريقيا.. كاف يحدد موعد أول مباراتين للزمالك بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

05:08 م 11/11/2025
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراتين للفريق الأول لنادي الزمالك، في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025\2026.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره زيسكو الزامبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، على استاد القاهرة، الدولي يوم الأحد 23 نوفمبر الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل، يواجه الفريق الأبيض، كايزر تشيفز في جنوب افريقيا يوم السبت 29 نوفمبر الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من البطولة.

جدير بالذكر، أن الزمالك سيواجه سموحة في الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر قبل السفر لجنوب أفريقيا بأقل من 48.

