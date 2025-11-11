مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 0
17:45

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

2 1
14:30

كندا

جميع المباريات

إعلان

"معندوش فكرة".. نجم الزمالك السابق يطالب برحيل هؤلاء ويكشف السبب الحقيقي للتراجع

كتب : محمد خيري

04:37 م 11/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 17 صورة
    الزمالك
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
  • عرض 17 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 17 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    مران الزمالك (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    مران الزمالك (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق، برحيل بعض لاعبي الأبيض الحاليين بسبب هبوط مستواهم.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "كواليتي لاعبي الزمالك أقل من المستوى، وأقول لهم لو مش عارفين قيمة الزمالك امشوا".

وأضاف: "الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية على نادي الزمالك بسبب الإصابات، ولكن هناك مدربين أحمال ليس لديهم أي فكرة وهم سبب في كثرة الإصابات".

وتابع: "أحمد عبد الرؤوف لخبط في مواجهة بيراميدز وربنا سترها، لكن مواجهة الأهلي لا تحتمل التأليف ده كله".

وواصل: "أطالب باستمرار احمد عبد الرؤوف لأنه ابن النادي، وهو أفضل من أي مدرب اجنبي، وأرى أن أي مدرب مصري هيحقق نتائج أفضل من المدرب الأجنبي لنادي الزمالك في الفترة الحالية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي نادي الزمالك محمد صلاح فريق الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب: انتهت فترة التصحيح وتوقعات بقمم سعرية جديدة
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة