طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق، برحيل بعض لاعبي الأبيض الحاليين بسبب هبوط مستواهم.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "كواليتي لاعبي الزمالك أقل من المستوى، وأقول لهم لو مش عارفين قيمة الزمالك امشوا".

وأضاف: "الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية على نادي الزمالك بسبب الإصابات، ولكن هناك مدربين أحمال ليس لديهم أي فكرة وهم سبب في كثرة الإصابات".

وتابع: "أحمد عبد الرؤوف لخبط في مواجهة بيراميدز وربنا سترها، لكن مواجهة الأهلي لا تحتمل التأليف ده كله".

وواصل: "أطالب باستمرار احمد عبد الرؤوف لأنه ابن النادي، وهو أفضل من أي مدرب اجنبي، وأرى أن أي مدرب مصري هيحقق نتائج أفضل من المدرب الأجنبي لنادي الزمالك في الفترة الحالية".