مرافعة 40 دقيقة وقرار جديد.. تطورات تحرك الزمالك لاستعادة أرض أكتوبر

بعد غياب 653 يوما.. أحمد الشناوي بالقميص رقم 1 مع منتخب مصر من جديد

واصل مجلس إدارة نادي الزمالك، سعيه من أجل، استعادة أرض أكتوبر مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها منذ فترة.

وزارة الإسكان قررت سحب الأرض في شهر أغسطس الماضي والتي كان من المقرر أن يقام عليها فرع الزمالك الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

تطورات جديدة من جانب نادي الزمالك

ونظرت اليوم الثلاثاء، الدائرة الرابعة بمجلس الدولة بالرحاب الطعن المقدم من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر بشأن سحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجلسة حضور كل من كمال شعيب المستشار القانوني للنادي ومحمد عناني وعدد من المحامين بالإدارة القانونية، ممثلين عن نادي الزمالك.

واستمرت المرافعة من جانب ممثلي الزمالك لمدة قاربت 40 دقيقة ودفع فيها المستشار القانوني بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون للائحة العقارية، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، وتمسك بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.

وتقرر إحالة القضية لهيئة المفوضين وتحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار هيئة المفوضين بشأن هذا الأمر.