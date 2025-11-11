"معرفتوش تجيبوا حقي".. لاعبة الزمالك تحرج مجلس الإدارة بعد واقعة زيزو

في ذكري وفاته.. كل ما تريد معرفته عن علاء على نجم الزمالك الراحل

علقت مريم مصطفى لاعبة طائرة الفريق الأول لنادي الزمالك، على واقعة رفض أحمد سيد زيزو، مصافحة هشام نصر نائب رئيس النادي بعد التتويج بالسوبر المصري.

ونشرت لاعبة الزمالك صورة قديمة لها خلال صعودها لمنصة التتويج مع الفريق بإحدى النهائيات، وتعرضت اللاعبة حينها لموقف محرج بعدما رفض خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي مصافحتها، فى واقعة مماثلة تمامًا لما حدث مع أحمد سيد زيزو حينما رفض مصافحة هشام نصر عضو مجلس إدارة الزمالك خلال التتويج بالسوبر المصري.

وأكدت لاعبة الزمالك الحالية والأهلي سابقًا أن هذا التصرف أفقد الزمالك جزءًا من هيبته، مشيرةً إلى أن مثل هذه المواقف لا تليق بالرياضة المصرية.

وكتبت اللاعبة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما تدور الدوائر، و اللي ما يعرفش يجيب حق لاعب عنده هيجى يوم ويحصل معاه، أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض، ضيعتوا هيبه الزمالك".