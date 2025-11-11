مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

جميع المباريات

إعلان

"معرفتوش تجيبوا حقي".. لاعبة الزمالك تحرج مجلس الإدارة بعد واقعة زيزو

كتب : محمد خيري

10:46 ص 11/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زيزو وهشام نصر (4)
  • عرض 13 صورة
    زيزو وهشام نصر (3)
  • عرض 13 صورة
    زيزو وهشام نصر (2)
  • عرض 13 صورة
    زيزو وهشام نصر (1)
  • عرض 13 صورة
    زيزو وهشام نصر (6)
  • عرض 13 صورة
    بنشرقي يحتفل مع زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو وعبد الله السعيد تحت شعار صديق الأمس منافس اليوم
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علقت مريم مصطفى لاعبة طائرة الفريق الأول لنادي الزمالك، على واقعة رفض أحمد سيد زيزو، مصافحة هشام نصر نائب رئيس النادي بعد التتويج بالسوبر المصري.

ونشرت لاعبة الزمالك صورة قديمة لها خلال صعودها لمنصة التتويج مع الفريق بإحدى النهائيات، وتعرضت اللاعبة حينها لموقف محرج بعدما رفض خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي مصافحتها، فى واقعة مماثلة تمامًا لما حدث مع أحمد سيد زيزو حينما رفض مصافحة هشام نصر عضو مجلس إدارة الزمالك خلال التتويج بالسوبر المصري.

وأكدت لاعبة الزمالك الحالية والأهلي سابقًا أن هذا التصرف أفقد الزمالك جزءًا من هيبته، مشيرةً إلى أن مثل هذه المواقف لا تليق بالرياضة المصرية.

وكتبت اللاعبة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما تدور الدوائر، و اللي ما يعرفش يجيب حق لاعب عنده هيجى يوم ويحصل معاه، أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض، ضيعتوا هيبه الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات