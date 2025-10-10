"لم تذع".. 14 صورة ترصد خسارة منتخب مصر الثاني وديًا أمام المغرب

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعاً مساء أمس الخميس، مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمعرفة أسباب تراجع نتائج مستوى الفريق في الفترة الماضية.

وشهد الاجتماع الذي عقد بين رئيس النادي حسين لبيب والمدير الفني فيريرا، حضور جون إدوارد المدير الرياضي للفارس الأبيض.

وناقش الاجتماع، أسباب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري المصري، وكذلك التعرف على ترتيبات الفريق قبل بدء مشواره بالكأس الكونفيدرالية في الموسم الحالي.

وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد جلسة أخرى مع فيريرا، خلال الأسبوع المقبل لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة، لاستعادة الانتصارات وتقديم أداء يلبي طموحات جماهير النادي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره ديكيداها الصومالي يوم 18 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات ذهاب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

