كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

"ناقش ملفين وحدث اتفاق".. تفاصيل اجتماع حسين لبيب مع فيريرا بحضور جون إدوارد

كتب - يوسف محمد:

01:23 ص 10/10/2025
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
    مؤتمر فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
    جون إدوارد
    جون إدوارد
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
    جون إدوارد وهشام نصر
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    حسين لبيب
    حسين لبيب رئيس الزمالك
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك1
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعاً مساء أمس الخميس، مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمعرفة أسباب تراجع نتائج مستوى الفريق في الفترة الماضية.

وشهد الاجتماع الذي عقد بين رئيس النادي حسين لبيب والمدير الفني فيريرا، حضور جون إدوارد المدير الرياضي للفارس الأبيض.

وناقش الاجتماع، أسباب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري المصري، وكذلك التعرف على ترتيبات الفريق قبل بدء مشواره بالكأس الكونفيدرالية في الموسم الحالي.

وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد جلسة أخرى مع فيريرا، خلال الأسبوع المقبل لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة، لاستعادة الانتصارات وتقديم أداء يلبي طموحات جماهير النادي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره ديكيداها الصومالي يوم 18 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات ذهاب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

بشأن بيع النادي.. مانشستر يونايتد يرد على تركي آل الشيخ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك تفاصيل اجتماع لبيب وفيريرا

