"الخيار الأول".. مصدر يكشف مفاوضات الأهلي مع لاعب سيون السويسري

طاهر محمد يتحدث عن حقيقة حب وكره كولر لبعض اللاعبين

طاهر محمد يتحدث عن الفارق بين الثلاثي عبد الحفيظ وبيبو ورمضان في إدارة

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق رفقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن واقعة مثيرة خلال تواجده مع الفراعنة.

وقال محمود فايز خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق: "فيه لاعيبه كانت معانا في المنتخب مش بتعرف تستلم الكرة، هما تربوا وكبروا على كده".

وأكمل: "أنا لا ألوم اللاعبين، فهو آخر فرد في المنظومة أوجه اللوم عليه، فكيف أحاسب لاعب عنده 29 سنة على أساسيات الكرة".

وتابع: " هناك لاعبين في الدوري الإسباني زي ريال مايوركا وفي الدوري الإيطالي تتقاضى رواتب أقل من الدوري المصري، اللاعيبه في مصر بيدفعلهم فلوس مش قليلة".

وأختتم تصريحاته :" نادي ريال مايوركا الإسباني عنده لاعيبه بتاخد 300 ألف دولار و 500 ألف، وممكن يحتلوا الدوري المصري هنا".