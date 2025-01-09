"فيه لاعيبة مبتعرفش تسلم وتستلم وانضمت".. محمود فايز يثير الجدل بخصوص نجوم منتخب مصر (فيديو)
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كتب- محمد عبدالهادي:
تحدث محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق رفقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن واقعة مثيرة خلال تواجده مع الفراعنة.
وقال محمود فايز خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق: "فيه لاعيبه كانت معانا في المنتخب مش بتعرف تستلم الكرة، هما تربوا وكبروا على كده".
وأكمل: "أنا لا ألوم اللاعبين، فهو آخر فرد في المنظومة أوجه اللوم عليه، فكيف أحاسب لاعب عنده 29 سنة على أساسيات الكرة".
وتابع: " هناك لاعبين في الدوري الإسباني زي ريال مايوركا وفي الدوري الإيطالي تتقاضى رواتب أقل من الدوري المصري، اللاعيبه في مصر بيدفعلهم فلوس مش قليلة".
وأختتم تصريحاته :" نادي ريال مايوركا الإسباني عنده لاعيبه بتاخد 300 ألف دولار و 500 ألف، وممكن يحتلوا الدوري المصري هنا".
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