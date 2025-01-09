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"فيه لاعيبة مبتعرفش تسلم وتستلم وانضمت".. محمود فايز يثير الجدل بخصوص نجوم منتخب مصر (فيديو)

11:53 م الخميس 09 يناير 2025
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    محمود فايز مع هيكتور كوبر
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    محمود فايز
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    محمود فايز
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    هيكتور كوبر ومساعده محمود فايز
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق رفقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن واقعة مثيرة خلال تواجده مع الفراعنة.

وقال محمود فايز خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق: "فيه لاعيبه كانت معانا في المنتخب مش بتعرف تستلم الكرة، هما تربوا وكبروا على كده".

وأكمل: "أنا لا ألوم اللاعبين، فهو آخر فرد في المنظومة أوجه اللوم عليه، فكيف أحاسب لاعب عنده 29 سنة على أساسيات الكرة".

وتابع: " هناك لاعبين في الدوري الإسباني زي ريال مايوركا وفي الدوري الإيطالي تتقاضى رواتب أقل من الدوري المصري، اللاعيبه في مصر بيدفعلهم فلوس مش قليلة".

وأختتم تصريحاته :" نادي ريال مايوركا الإسباني عنده لاعيبه بتاخد 300 ألف دولار و 500 ألف، وممكن يحتلوا الدوري المصري هنا".

محمود فايز نتخب مصر يكتور كوبر يال مايوركا
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