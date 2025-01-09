لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

مازيمبي

الدوري المصري

بتروجيت

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
19:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

باير ليفركوزن

جميع المباريات

إعلان

طاهر محمد يتحدث عن حقيقة حب وكره كولر لبعض اللاعبين

11:36 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد ومروان عطية
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر في إحماءات منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    لحظة هدف طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    احتفال طاهر محمد طاهر (1)
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر (1)
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    كريم نيدفيد ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر (1)
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر (2)
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهرمن التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    محمد هاني وطاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر (3)
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم وجود مجاملات من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لأي لاعب بالفريق على حساب الأخر.

وقال طاهر في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "جميع اللاعبين يحترمون قرارات مارسيل كولر بخصوص المشاركة، المدير الفني لديه الحرية الكاملة في اختياراته".

وأضاف: "يمكن الحديث مع المدير الفني، عن أسباب عدم المشاركة بشكل كبير مع الفريق ما ينقصني للمشاركة، لكن ليس دورنا الاعتراض على قرار المدرب".

وتابع: "مقولة المدرب "بيحب ويكره" هي مقولة قديمة ولم تعد موجودة، لم أرها مع أي مدرب منذ انضمامي إلى الأهلي والمجاملة والحب في كرة القدم، مش موجود في الأهلي و"كلام فارغ".

واختتم طاهر تصريحاته: "المدرب الذي يرى اللاعب يجتهد في التدريب، بالتأكيد سيقوم بمنحه فرصة للمشاركة في المباريات".

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي خلال الفترة الحالية، بسبب تعرضه للإصابة بتمزق جزئي في العضلة الأمامية.

أقرأ أيضًا:

تعرف على منافس الزمالك.. جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر

طاهر محمد طاهر النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي مارسيل كولر تصريحات طاهر محمد طاهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فيه لاعيبة مبتعرفش تسلم وتستلم وانضمت".. محمود فايز يثير الجدل بخصوص نجوم منتخب مصر (فيديو)

إعلان

إعلان

تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
مصر ترفض نشر قوات أجنبية في غزة وفتح المعبر لن يتم بوجود إسرائيل