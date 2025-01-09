طاهر محمد يتحدث عن حقيقة حب وكره كولر لبعض اللاعبين

طاهر محمد يتحدث عن الفارق بين الثلاثي عبد الحفيظ وبيبو ورمضان في إدارة

كتب - يوسف محمد:

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم وجود مجاملات من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لأي لاعب بالفريق على حساب الأخر.

وقال طاهر في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "جميع اللاعبين يحترمون قرارات مارسيل كولر بخصوص المشاركة، المدير الفني لديه الحرية الكاملة في اختياراته".

وأضاف: "يمكن الحديث مع المدير الفني، عن أسباب عدم المشاركة بشكل كبير مع الفريق ما ينقصني للمشاركة، لكن ليس دورنا الاعتراض على قرار المدرب".

وتابع: "مقولة المدرب "بيحب ويكره" هي مقولة قديمة ولم تعد موجودة، لم أرها مع أي مدرب منذ انضمامي إلى الأهلي والمجاملة والحب في كرة القدم، مش موجود في الأهلي و"كلام فارغ".

واختتم طاهر تصريحاته: "المدرب الذي يرى اللاعب يجتهد في التدريب، بالتأكيد سيقوم بمنحه فرصة للمشاركة في المباريات".

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي خلال الفترة الحالية، بسبب تعرضه للإصابة بتمزق جزئي في العضلة الأمامية.

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