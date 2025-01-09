الأهلي يعلن آخر تطورات جراحة يحيى عطية الله

كتب - نهى خورشيد

خضع النجم المغربي يحيى عطية الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة ناجحة اليوم الخميس لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، وذلك حسب ما أعلنه الحساب الرسمي للقلعة الحمراء.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي في تصريحات للمركز الإعلامي، أنه سيتم متابعة حالة اللاعب بشكل دقيق حتى خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل.

وأضاف جاب الله أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب سيتم تحديدها لاحقاً .

وكان عطية الله تعرض للإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد سموحة، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.