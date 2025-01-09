كفر الشيخ يجدد طلب نسبته في صفقة بيع مصطفى حماده لمودرن سبورت 

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة عن التطورات الأخيرة بشأن مستحقات إدارة النادي لدى نادي فاركو عبارة عن نسبة وراء بيع لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي السابق مصطفى حمادة من فاركو إلى صفوف نادي مودرن سبورت.

وأكد المشرف العام على فريق الكرة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن إدارة النشاط الرياضي بالنادي أرسلت خطابًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم تضمن المطالبة بإخطار إدارة نادي فاركو بتوريد نسبة 15 % من بيع اللاعب إلى نادي مودرن سبورت.

وكشف عن إنهاء إجراءات انتقال اللاعب مصطفى حماده، من نادي كفر الشيخ إلى صفوف فريق نادي فاركو يوم الجمعة 27 أغسطس 2021 وتضمن عقد الموقع بين إدارتي كلا الناديين في البند الرابع من العقد على أحقية نادي كفر الشيخ الرياضي لنسبة 15 % من بيع اللاعب لأي نادي آخر.

وقال الزواوي:"أخطرنا اتحاد الكرة سابقًا يوم 14 نوفمبر 2024 ولم يتم البت في طلبنا لحد الآن وفي نفس الوقت النادي بيمر بأزمة مالية طاحنة ربما تؤثر على النشاط الرياضي في النادي".

وكان نادي فاركو الرياضي حصل على خدمات اللاعب قادمًا من صفوف الفريق الأول للكرة بنادي كفر الشيخ اعتبارًا من موسم الانتقالات الصيفية 2021 - 2022 على سبيل الاستغناء النهائي مقابل مبلغ مالي 600 الف جنيه حصل عليه نادي كفر الشيخ.

وتضمن البند الرابع المحرر بين إدارتي نادي كفر الشيخ وفاركو واللاعب إنه في حالة بيع اللاعب خلال مدة تعاقده مع فاركو يستحق ناديه السابق كطرف ثاني على نسبة 15 % من وراء إعادة بيع اللاعب لأي نادي آخر.