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"الخيار الأول".. مصدر يكشف مفاوضات الأهلي مع لاعب سيون السويسري

09:55 م الخميس 09 يناير 2025
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    اللاعب إلياس شوارف
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أن اللاعب الفرنسي إلياس شوارف، هو الخيار الأول للسويسري مارسيل كولر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية إلياس شوارف، لاعب سيون السويسري يأتي في مقدمة اهتمامات النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق في يناير الجاري".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "حارس الأهلي عبر قناة "الأهلي"، أعلن رغبة كولر في التعاقد مع صفقة تبلغ قيمتها 3 مليون يورو، المقصود بها "شوارف".

ويجيد اللاعب صاحب ال 24 عامًا اللعب، في ثلاثة مراكز هجومية، حيث يمكنه المشاركة في مركز المهاجم، الجناح وصانع الألعاب أيضًا.

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الأهلي مارسيل كولر إلياس شوارف سيون السويسري
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