كتب- محمد عبدالهادي:

أثار مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، فضول العديد من الجماهير حول حقيقة انتمائه الكروي، وذلك بعد تصريحاته المعارضة لكثير من قرارات إدارة القلعة الحمراء.

مجدي عبد الغني أهلاوي أم زملكاوي؟

مجدي عبدالغني الذي لعب بقميص النادي الأهلي 12 عامًا، جعل الكثيرين من الجمهور المصري يتساءل عن حقيقة انتمائه، حيث سبق وأن انتقد الكثير من لاعبين ورموز النادي الأهلي مما أثار الجدل حول هوية فريقه المفضل.

ولكن بالعودة لتصريحات مجدي عبدالغني في ظهوره الإعلامي علي قناة صدي البلد، فقد صرح سابقًا بأنه ينتمي للنادي الأهلي أكثر من أي شخص آخر داخل النادي.

وقال مجدي عبدالغني مع الاعلامي هاني حتحوت: " أنا متربي في النادي و ابن من أبنائه، عائلتي كلها أهلاوية وانا بحب النادي".

وخلال ظهوره مع الإعلامي مدحت شلبي، أوضح أن الزمالك عرض عليه اللعب بالفريق عقب عودته من البرتغال ولكنه رفض.

ولكن أثار مجدي عبدالغني الجدل في تصريح تلفزيوني، بعدما قال:" ياريتني كنت لعبت في الزمالك".

ولكنه فسر هذا التصريح بسبب غضبه من تولي بعض لاعبين الزمالك مناصب في النادي الأهلي، ليقول يارتني لعبت فى الزمالك علشان امسك منصب في الأهلي.