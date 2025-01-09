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كم عدد أهداف مجدي عبد الغني؟

09:27 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني في عزاء مبارك
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني في عزاء مبارك
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني ومحمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني في عزاء مبارك
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 15 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 15 صورة
    الكابتن مجدي عبد الغني
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كتب- محمد عبدالهادي"

يمتلك اللاعب مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، تاريخ حافل خلال مسيرته الكروية، مما وضعه ضمن أبرز النجوم في تاريخ الكرة المصرية.

لعب مجدي عبدالغني بقميص النادي الأهلي ما يقرب من 12 عامًا، بدءً من أواخر موسم 1977/1976 حتى احترافه في نادي بيرامار البرتغالي في موسم 1988/1987، وعاد وختم مشواره بنادي المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

عدد أهداف مجدي عبدالغني مع النادي الأهلي

خلال 12 عامًا بقميص النادي الأهلي، لعب خاض مجدي عبدالغني 228 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل 38 هدفا.

كما لعب مجدي عبدالغني دورًا فعليًا مع المنتخب في الفترة من 1982 إلى 1992، شارك فى كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدفاً.

وشارك مع منتخب مصر في 97 مباراة، سجل 35 هدفًا بقميص الفراعنة.

عدد بطولات مجدي عبدالغني مع الأهلي

حقق مجدي عبدالغني مع النادي الأهلي 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987".

وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

عدد أهداف مجدي عبد الغني الأهلي منتخب مصر أرقام مجدي عبد الغني مع الأهلي مجدي عبد الغني زمان
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