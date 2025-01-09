نجوم الأهلي والزمالك السابقين يتولون مناصب جديدة في موردن سبورت (صور)

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو قير للأسمدة

تعرف على منافس الزمالك.. جدول مباريات دور الـ16 من كأس مصر

كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، اليوم الخميس عن تولى اثنان من نجوم قطبي كرة القدم المصرية "الأهلي والزمالك" مناصب جديدة بالجهاز الفني لفريق كرة القدم.

وقررت إدارة مودرن إسناد منصب منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى عبد الحليم علي نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، بجانب تولي أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي الأسبق منصب المدرب.

وشهدت مراسم توقيع العقود، حضور كلا من وليد دعبس رئيس النادي، وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة الكابتن أيمن منصور والمهندس هشام حافظ.

وفي سياق منفصل، يحتل الفريق الكروي بنادي موردن سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من التعادل في 5 لقاءات والهزيمة في مباراتين، ولم يحقق أي انتصار منذ خلال الموسم الحالي من المسابقة المحلية.