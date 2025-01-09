أبو ريدة يكرّم مسار لإنجازه التاريخي في دوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور)

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كتب - نهى خورشيد

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم نادي مسار خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم للسيدات في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة.

ومنح أبو ريدة درع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى محمد وصفي نائب رئيس النادي، ؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الجهود المبذولة من النادي لرفع مستوى كرة القدم النسائية في البلاد.

وجاء التكريم، خلال زيارة رئيس الاتحاد لمقر النادي، رفقة محمد أبو حسين وإيناس مظهر، أعضاء مجلس إدارة الجبلاية.

والجدير بالذكر أن الفريق النسائي بنادي مسار نجح في تحقيق المركز الثالث "برونزية" ببطولة إفريقيا، بعد الفوز على فريق إيدو كوينز بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.