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“الأول وليس الأخير".. زيزو يوجه رسالة بعد هدفه في أبو قير

07:26 م الخميس 09 يناير 2025

أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة بعد هدفه اليوم في شباك أبو قير ببطولة كأس مصر.

ونجح زيزو في تسجيل الهدف الأول من ضربة ثابتة في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 41.

ونشر زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"الأول من العديد في 2025".

وبعد فوز الأبيض اليوم، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم 7 مارس المقبل، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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أحمد سيد زيزو هدف زيزو في أبو قير بطولة كأس مصر الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة انستجرام أحمد سيد زيزو
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