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بارادو يكشف مفاجأة بشأن انتقال لاعبه إلى الأهلي

07:26 م الخميس 09 يناير 2025
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    الجزائري عادل بولبينة 1
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    عادل بولبينة لاعب فريق بارادو
  • عرض 5 صورة
    عادل بولبينة لاعب بارادو
  • عرض 5 صورة
    الجزائري عادل بولبينة
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كتب - يوسف محمد:

كشفت مراد بونفوف المتحدث الرسمي لفريق بارادو الجزائري، موقف النادي من الاستغناء عن لاعبه عادل بولبينة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل العروض الكبيرة التي يتلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال بونفوف في تصريحات نقلتها جريدة "الشروق" الجزائرية: "بولبينة سيكمل الموسم الحالي في صفوف فريق بارادو، بعد ذلك سيخرج للاحتراف في أوروبا".

وأضاف: "بولبينة لن يغادر النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الأيام القليلة الماضية، بوجود مفاوضات من قبل الأهلي والزمالك لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخاض بولبينة، خلال الموسم الحالي 12 مباراة رفقة بارادو في الدوري الجزائري، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفًا.

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