أول تعليق من كريستيان جروس بعد تأهل الزمالك لدور الـ16 بكأس مصر

كتب - يوسف محمد:

تحدث كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، عن فوز الفريق على حساب أبو قير للأسمدة في بطولة كأس مصر.

قال جروس في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت اليوم في بطولة كأس مصر كانت صعبة، وأنه توقع صعوبتها.

وأضاف:" الزمالك سجل هدفاً في توقيت مبكر، ولكن التوفيق لم يحالفنا في ركلة الجزاء التي أهدرها زيزو، والفريق قدم أداء دفاعي جيد، وكان يجب علينا أن نكون أكثر شراسة ولكن الفريق حقق الهدف المطلوب، قبل مواجهة الأحد أمام فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية".

وتابع: "يجب علينا غلق ملف مباراة الكأس للتركيز في مباراة بلاك بولز المقبلة بالكونفدرالية، ولا أتواجد منذ فترة طويلة، واحتاج لمزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين وأفعل ذلك بطريقتي، وأعلم أن لدينا مباراة مهمة بعد يومين".

وواصل:"عبد الله السعيد سيكون جاهز لمباراة بلاك بولز المقبلة، بعد مشاركته في 90 دقيقة خلال مباراة اليوم، ومن الوارد أن تحدث تغييرات أكثر خلال الفترة المقبلة، ومن المهم أن يكون لدينا أكثر من عنصر في كل مركز".

وعن مشاركة الثلاثي محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود قال:" الثلاثي لعب بشكل جيد، والخصم لم يكن لديه خطورة على مرمى الزمالك".

وأكمل: "هناك بسبب توقيت المباراة، ولا أعلم سبب خوض اللقاء في هذا التوقيت، وقد يكون ذلك لأسباب تسويقية".

واختتم جروس تصريحاته:" أحمد فتوح تعرض للإصابة بشد عضلي، ولذلك تم تغييره للحفاظ عليه".

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

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