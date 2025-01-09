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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو قير للأسمدة

05:07 م الخميس 09 يناير 2025
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    إنذار لعمر جابر من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    فتوح وحسام عبد المجيد من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 16 صورة
    شيكابالا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 16 صورة
    زيزو من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 16 صورة
    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دونجا ر4
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    دونجا ومحمد شحاتة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دكة بدلاء الزمالك من مباراة أبو قير للأسمدة
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة بلاك بولز الموزمبيقي، في الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتصار مهم في بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على أبو قير للأسمدة، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، وهكذا يكون الفريق حسم تأهله إلى دور الـ16.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواجه الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة الزمالك وبلاك بولز موعد مباراة الزمالك وبلاد بولز
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