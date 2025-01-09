موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو قير للأسمدة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة بلاك بولز الموزمبيقي، في الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتصار مهم في بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على أبو قير للأسمدة، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، وهكذا يكون الفريق حسم تأهله إلى دور الـ16.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواجه الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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