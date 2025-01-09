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على الطراز العالمي.. شاهد هدف مصطفى شلبي في مرمى أمام أبوقير للأسمدة (فيديو)

04:39 م الخميس 09 يناير 2025

مصطفى شلبي

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كتب- محمد خيري:

نجح مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في إحراز هدف مميز، لفريقه في مرمى أبوقير للأسمدة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في كأس مصر.

وجاء هدف مصطفى شلبي في الدقيقة 90، من تسديدة رائعة على طريقة النجوم العالميين، من جهة اليسار الحارس، عقب تمريرة عبدالله السعيد.

وفي المقابل، أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الأول للزمالك في الشوط الأول، من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وحقق الزمالك الفوز في المباراة بهدفين دون رد، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

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