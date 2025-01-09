في ذكرى رحيل حمادة إمام.. حكاية مباراة لعبها ضد الأهلي بأمر من وزير الحربية

كتبت - هند عواد:

تحل اليوم، 9 يناير 2025، الذكرى التاسعة لرحيل حمادة إمام "ثعلب الزمالك"، الذي بكى على الهواء متأثرًا بأغنية "التالتة يمين"، بعد فوز الزمالك بالدوري المصري عام 2015، بعد غياب 11 عامًا.

حمادة يحيى الحرية إمام، لُقّب بـ"ثعلب الكرة المصرية والزمالك"، وُلد يوم 28 نوفمبر 1942، في أسرة رياضية "زملكاوية"، إذ إن والده، يحيى الحرية إمام، كان حارسًا لمرمى الزمالك ومنتخب مصر في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي عام 1957، انضم حمادة إمام إلى ناشئي الزمالك، وبعد عامين، وتحديدًا في عام 1959، صدر قرار من وزير الحربية آنذاك، المشير عبد الحكيم عامر، بإحضاره على الفور.

كان حمادة إمام في ذلك الوقت يبلغ من العمر 17 عامًا، ويلعب في ناشئي الزمالك، تزامن ذلك مع وصول فريق تحت 20 عامًا إلى نهائي بطولة الشباب في مواجهة الأهلي. كان المسؤولون في النادي يبحثون عن حمادة لخوض النهائي، لكنهم فوجئوا بأنه في غزة مع والده، نائب الحكام، الذي اصطحبه معه للتفرغ إلى المذاكرة.

صدرت تعليمات، في ذلك الوقت، من المشير عبد الحكيم عامر بإرسال طائرة خاصة إلى غزة لإحضار الثعلب يوم المباراة. وبالفعل، وصل حمادة إمام ولعب المباراة، ليقود الزمالك للفوز على الأهلي بنتيجة 6-0، وسجل الثعلب 5 أهداف منها، وفقًا لكتاب "إمبراطورية إمام الكروية" للدكتورة ماجدة الحلواني، زوجة حمادة إمام.

ظل حمادة إمام مرتبطًا بالزمالك حتى قبل وفاته. ففي عام 2015، بكى على الهواء أثناء تقديم برنامجه على قناة النيل للرياضة، بعد تتويج الزمالك بالدوري، وقال: "الفانلة البيضا أغنية حلوة. معلش أنا آسف، الواحد فرحان لناديه وما يقدرش النادي اللي اتربّى فيه طول عمره، لما بيسمع الحاجات دي بيتأثر."

ورث حمادة إمام حب وعشق الزمالك لنجله حازم إمام، "الثعلب الصغير"، حتى إنه رفض انضمامه إلى أي فريق سوى الزمالك.

روى حازم موقفًا سابقًا جمع بينهما، وقال في تصريحات عبر قناة الزمالك: "وأنا عندي 12 سنة كنت بلعب في نادي الصيد ومنضم للمنتخب. وقتها كابتن زمزم، مدرب المقاولون العرب، شافني، وبعد تدريب المنتخب قال لي: تعالَ المقاولون. كنت فرحان إن جاي لي المقاولون."

وأضاف: "بعد التمرين كنت مع كابتن حمادة إمام في العربية على كوبري أكتوبر، وأخبرته أن المقاولون يريد ضمي وأنا سعيد. قال لي: "انت بتهزر؟ مقاولون إيه! أنت أهبل؟" هو لم يكن يشاهد مبارياتي من الأساس، لكنه أخبرني أنني إذا كنت سألعب كرة بالفعل، فسيكون للزمالك فقط."

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