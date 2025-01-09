خشية السحر.. واقعة غريبة في مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

كتب-مصراوي:

شهدت مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر، واقعة غريبة حدثت أثناء عمليات الإحماء، أمام غرفة تغيير ملابس الأبيض.

وأثناء عمليات الإحماء، قبل انطلاق بداية المباراة بنصف ساعة، عندما عاد فريق الزمالك إلى غرفة تغيير الملابس، وجدوا مادة سائلة باللون الأسود ذات رائحة غريبة، أمام الأبواب.

وقام عمال المهمات في الزمالك، برش ماء وملح، أمام أبواب غرف تغيير الملابس، خشية من السحر، حسبما ذكر مصدر لمصراوي.

ويتقدم الزمالك على أبو قير للأسمدة، بهدف نظيف أحرزه أحمد السيد زيزو، في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

لحظة بلحظة .. الزمالك 1 - 0 أبو قيرللأسمدة .. زيزو يسجل ويهدر ركلة جزاء