شاهد بالفيديو.. زيزو يحرز الأول للزمالك في مرمى أبوقير للأسمدة

كتب- محمد خيري:

نجح الفريق الأول لنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول، بمبى أبوقير للأسمدة، خلال المباراة التي تقام حاليا بينهما ببطولة كأس مصر.

الهدف الأول للزمالك

وجاء الهدف عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، سددها بقوة، واصطدمت بمدافع المنافس ودخلت المرمى.

تشكيل فريق الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

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