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"ضربة قوية".. شوبير يعلن مدة غياب يحيى عطية الله عن الأهلي وخضوعه لجراحة

02:10 م الخميس 09 يناير 2025
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
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    يحيى عطية الله
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (1)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مدة غياب المغربي يحيى عطية الله، مدافع فريق الأهلي، عن الملاعب، عقب إصابته في مواجهة سموحة الماضية، بشرخ في عظام الجمجمة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "يحيى عطية الله خضع لعملية جراحية صباح اليوم، وفترة غيابه سوف تتحدد بناء على تعليمات الطبيب المعالج له".

أضاف: "المعلن وحسب ما عرفناه، أن اللاعب هيغيب عن الأهلي فترة تزيد عن شهر ونصف، بداية من مباراة استاد أبيدجان المقبلة، إلى مواجهة طلائع الجيش يوم 5 مارس المقبل".

وأتم تصريحاته: "يحيى عطية الله هيغيب عن مواجهات استاد أبيدجان والجونة وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وفاركو وبيراميدز ومودرن سبورت وبتروجيت وغزل المحلة والإسماعيلي والزمالك وحرس الحدود وطلائع الجيش".

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يحيى عطية الله إصابة يحيى عطية الله أحمد شوبير الأهلي أخبار الأهلي
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