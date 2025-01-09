متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالي:

حراسة المرمى، السيد الصاوي

خط الدفاع، أحمد عادل – محمود علاء –– محمد أحمد – محمد علاء

خط الوسط، يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع

خط الهجوم، هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى، محمد صبحي

خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود

خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم، كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"

تابع أحداث المباراة بعد قليل: