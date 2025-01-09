لحظة بلحظة بعد قليل .. الزمالك 0 - 0 أبو قيرللأسمدة .. كأس مصر
متابعة-هند عواد:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالي:
حراسة المرمى، السيد الصاوي
خط الدفاع، أحمد عادل – محمود علاء –– محمد أحمد – محمد علاء
خط الوسط، يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع
خط الهجوم، هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى، محمد صبحي
خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود
خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد
خط الهجوم، كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"
تابع أحداث المباراة بعد قليل:
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