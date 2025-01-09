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لحظة بلحظة .. الزمالك 1 - 0 أبو قيرللأسمدة .. زيزو يسجل ويهدر ركلة جزاء

01:36 م الخميس 09 يناير 2025
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالي:

حراسة المرمى، السيد الصاوي

خط الدفاع، أحمد عادل – محمود علاء –– محمد أحمد – محمد علاء

خط الوسط، يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع

خط الهجوم، هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى، محمد صبحي

خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود

خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم، كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"

تابع أحداث المباراة:

الهدف الأول للزمالك بعد مرور 20 دقيقة، ضربة حرة غير مباشرة سددها زيزو اصطدمت في مدافع أبو قير للأسمدة وسكنت الشباك.

في الدقيقة 41 أهدر أحمد السيد زيزو ركلة جزاء للزمالك، تم احتسابها بعد خطأ داخل منطقة الجزاء على حارس مرمى أبو قير للأسمدة

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