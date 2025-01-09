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شلبي احتياطي وتغيير الحارس.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام أبوقير للأسمدة

01:34 م الخميس 09 يناير 2025

فريق الزمالك

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشهد التشكيل عددا من التغييرات، منها تواجد مصطفى شلبي على دكة البدلاء، ومحمد صبحي حارس مرمى أساسي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

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