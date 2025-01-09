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الأهلي يعلن تفاصيل إصابة أشرف داري

01:06 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 9 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 9 صورة
    أشرف داري
  • عرض 9 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 9 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 9 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
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كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، إصابة المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشد في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، في البيان الرسمي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح، اللاعب بدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وتعرض أشرف داري للإصابة، خلال مباراة الأهلي مع سموحة، التي أقيمت منذ يومين في الدوري المصري، وانتهت بانتصار الأحمر بثنائية نظيفة.

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أشرف داري الأهلي تفاصيل إصابة أشرف داري
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