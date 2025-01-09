تفقد الملعب ومحاضرة.. وصول الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة أبوقير للأسمدة

كتب- محمد خيري:

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام أبو قير للأسمدة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الأخيرة استعداداً للمواجهة المرتقبة.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في كأس مصر