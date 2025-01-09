"هو الخسران وبيحرج الأهلي".. حازم إمام يوجه رسالة قوية لإمام عاشور

"في حالة صعبة".. شوبير يكشف وجهة كهربا بعد الرحيل من الأهلي

كتب- محمد خيري:

علق حازم إمام، القائد التاريخي لنادي الزمالك، على احتفال إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، في المباراة الماضية بعد هدفه في مرمى سموحة بـ "البالونة".

قال حازم إمام في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مش عايز أتكلم في الموضوع لأنه مستفز، لكن أكثر شخص سيخسر هو إمام حتى لو هو سعيد الآن".

أضاف: "إمام عاشور هو الذي يضع ضغطًا على نفسه، وليس ذكيًا، أنا بحبه ولكن هقولها تاني هو مش ذكي، وهو الذي يضع الضغط على نفسه ومش عارف لماذا يفعل ذلك".

وأكمل: "أعتقد أن الزمالك لم يقم بأي شيء سيء لإمام، وكان عليه التفكير حتى لو لم يكن يقصد الزمالك باللون الأبيض كان من السهل تغييرها".

وأوضح: "إمام عاشور لو أذكى من كدا كان ممكن جمهور الزمالك يحبه حتى لو هو في الأهلي".

وأتم تصريحاته: "أنا متأكد بيحرج إدارة الأهلي لأن الأحمر معروف طوال عمه أنه مش بتاع الحاجات دي".

وكان إمام عاشور، أثار الجدل بعد إحرازه هدف فريقه الثاني في مواجهة سموحة الماضية، واحتفاله "بنفخ بالونة بيضاء ثم وضعها تحت قدمه".

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