لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

أبو قير للاسمدة

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام

- -
21:45

واتفورد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"هو الخسران وبيحرج الأهلي".. حازم إمام يوجه رسالة قوية لإمام عاشور

12:32 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور يوضح سبب احتفاله بالبالون
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وأفشة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق حازم إمام، القائد التاريخي لنادي الزمالك، على احتفال إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، في المباراة الماضية بعد هدفه في مرمى سموحة بـ "البالونة".

قال حازم إمام في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مش عايز أتكلم في الموضوع لأنه مستفز، لكن أكثر شخص سيخسر هو إمام حتى لو هو سعيد الآن".

أضاف: "إمام عاشور هو الذي يضع ضغطًا على نفسه، وليس ذكيًا، أنا بحبه ولكن هقولها تاني هو مش ذكي، وهو الذي يضع الضغط على نفسه ومش عارف لماذا يفعل ذلك".

وأكمل: "أعتقد أن الزمالك لم يقم بأي شيء سيء لإمام، وكان عليه التفكير حتى لو لم يكن يقصد الزمالك باللون الأبيض كان من السهل تغييرها".

وأوضح: "إمام عاشور لو أذكى من كدا كان ممكن جمهور الزمالك يحبه حتى لو هو في الأهلي".

وأتم تصريحاته: "أنا متأكد بيحرج إدارة الأهلي لأن الأحمر معروف طوال عمه أنه مش بتاع الحاجات دي".

وكان إمام عاشور، أثار الجدل بعد إحرازه هدف فريقه الثاني في مواجهة سموحة الماضية، واحتفاله "بنفخ بالونة بيضاء ثم وضعها تحت قدمه".

اقرأ أيضا:

"في حالة صعبة".. شوبير يكشف وجهة كهربا بعد الرحيل من الأهلي

الزمالك أخبار الزمالك حازم إمام إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفقد الملعب ومحاضرة.. وصول الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة أبوقير للأسمدة

إعلان

إعلان