حارس جديد وتغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبوقير للأسمدة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة أبوقير للأسمدة، في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ووضع السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة أبوقير للأسمدة، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

وظهر خلال المران، اعتماد المدرب السويسري، على إجراء عدد كبيرة من التغييرات، في مقدمتهم مشاركة محمد صبحي في حراسة المرمى، وعودة حمزة المثلوثي في قلب الدفاع.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: كونراد ميشالاك - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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