"في حالة صعبة".. شوبير يكشف وجهة كهربا بعد الرحيل من الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب محمود كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية

قال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "كهربا عنده عرضين، عرض من ليبيا وعرض من العراق، وانهارده أو بكرة هيتم تحديد وجهته بشكل كبير".

أضاف: "بالتقريب انشغال كهربا بالعروض هو سبب استبعاده من السفر مع الأهلي إلى كوت ديفوار، لمواجهة استاد أبيدجان، في دوري أبطال أفريقيا، لأن كولر شايف أنه مش مركز في الملعب حاليا".

وأتم تصريحاته: "الأمور مع كهربا في الوقت الحالي صعبة، وليست في أفضل حال، هو يريد المشاركة في المباريات بشكل أساسي، مثلما فعل من قبل ورحل للدوري التركي، ثم عاد مرة أخرى للأهلي".

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