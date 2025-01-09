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تفاصيل إصابة أشرف داري ومدة غيابه عن الأهلي

11:27 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي جمال الغندور، تفاصيل إصابة، أشرف داري مدافع النادي الأهلي مؤكدا أنه سيغيب عن مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا للإصابة.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "أشرف داري مصاب بتشنج عضلي، في العضلة الخلفية وهو مثل الثقل أو شد خفيف، تعرض له خلال مباراة سموحة الماضية".

أضاف: "اللاعب المغربي سيحتاج لراحة من التدريبات لمدة أسبوع حسب تعليمات طبيب الأهلي ومن ثم يعود للتدريبات الجماعية".

واختتم:" اللاعب خرج من قائمة الأهلي لمباراة ستاد أبيدجان وسيكون خارج مباراة الجونة في الدوري وسيتحدد موقفه من مباراة أورلاندو بايرتس بعد الاختبارات الطبية بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية"

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أشرف داري الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي
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