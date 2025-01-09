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مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم إشبيلية

10:49 ص الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (3)
  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (1)
  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (2)
  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (3)
  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (2)
  • عرض 9 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (2)
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيري كليتشي ايهيناتشو مهاجم إشبيلية الإسباني، إذ أشارت تقارير صحيفة إلى أن الأحمر يرغب في ضم اللاعب، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كانت هناك رغبة في البداية لتعاقد الأهلي مع اللاعب، لكن القيمة المالية للصفقة كبيرة وكذلك طلبات اللاعب، لهذا لم يحدث أي جديد بخصوص هذا الملف".

وشارك النيجيري كليتشي ايهيناتشو، في 11 مباراة مع إشبيلية في الموسم الحالي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

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